«Снежный город» из книги рекордов России заметили на «Авито»

Одну из главных туристических достопримечательностей Мурманской области, занесенный в книгу рекордов России ледовый городок «Снежная деревня», заметили продающейся на сайте бесплатных объявлений «Авито». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Авторы объявления отмечают, что туристический объект расположен у подножья горного массива Хибин, где «начинаются все туристические маршруты». Сообщается, что в сезон городок посещают до 40 тысяч человек.

По данным агентства, вместе с 14 тысячами квадратных метров земли в городке «Снежная деревня» продается техническое одноэтажное здание, а также оборудование и спецтехника.

Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», по данным РИА Новости, вошел в книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега: жюри зафиксировало площадь сооружения в 2014 квадратных метров.