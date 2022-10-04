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1 час назад

«Снежный город» из книги рекордов России заметили на «Авито»

Lenta.ru

Одну из главных туристических достопримечательностей Мурманской области, занесенный в книгу рекордов России ледовый городок «Снежная деревня», заметили продающейся на сайте бесплатных объявлений «Авито». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Снежный город» из книги рекордов России заметили на «Авито»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы объявления отмечают, что туристический объект расположен у подножья горного массива Хибин, где «начинаются все туристические маршруты». Сообщается, что в сезон городок посещают до 40 тысяч человек.

По данным агентства, вместе с 14 тысячами квадратных метров земли в городке «Снежная деревня» продается техническое одноэтажное здание, а также оборудование и спецтехника.

Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», по данным РИА Новости, вошел в книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега: жюри зафиксировало площадь сооружения в 2014 квадратных метров.

Среди созданных в городке объектов — скульптуры из жизни северных народов, а также точная копия ледокола «Ленин», первого в мире судна с ядерной энергетической установкой.

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