Канатные дороги на курорте «Эльбрус» закрыли

Все очереди канатной дороги на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии временно остановлены из-за непогоды: метели и сильного ветра.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

«В связи с усилением ветра все канатные дороги [Азау — Кругозор, Кругозор — Мир, Мир — Гарабаши] временно остановлены», — сообщается в телеграм-канале курорта «Эльбрус».

Причиной остановки стали погодные условия. На верхней станции Гарабаши с утра отмечаются метель и усиление ветра, на нижней станции «Азау» идет дождь.