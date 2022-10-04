Канатные дороги на курорте «Эльбрус» закрыли

Все очереди канатной дороги на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии временно остановлены из-за непогоды: метели и сильного ветра.
«В связи с усилением ветра все канатные дороги [Азау — Кругозор, Кругозор — Мир, Мир — Гарабаши] временно остановлены», — сообщается в телеграм-канале курорта «Эльбрус».
Причиной остановки стали погодные условия. На верхней станции Гарабаши с утра отмечаются метель и усиление ветра, на нижней станции «Азау» идет дождь.
Горнолыжный курорт «Эльбрус» расположен на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На курорте действует самая высокогорная в Европе канатная дорога (верхняя станция находится на отметке 3 847 метров над уровнем моря).