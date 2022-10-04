Отдых в отелях Турции подорожал на 80%

По данным ведомства, в сентябре инфляция поднялась на 3,08% к прошлому месяцу и на 52,4% к началу года. Это уже традиционно сказалось и на стоимости услуг в стране.
В частности, почти на 10% за месяц повысилась аренда недвижимости в Турции. А если брать период в три квартала 2022-го, то рост составил 85%. Однако пока в лидерах цены на билеты в общественном транспорте. С января они подорожали на 117%. Далее следуют продукты питания – 93%, товары для дома – 90%.
Что касается среднего среза цен в отелях Турции, то в месячном выражении прирост кажется вполне допустимым – 2,4%. Однако по отношению к началу года средняя стоимость размещения поднялась уже на 55%, а в сравнении с сентябрем 2021-го – на 81,3%.