Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
42 минуты назад

Консульство Финляндии отказало россиянину в визе необычным способом

Lenta.ruиещё 3

Подавший на финскую визу россиянин получил в конверте мятый паспорт — визовый центр не предоставил ему других документов или уведомлений об отказе. О ситуации пишет портал TourDom.

Консульство Финляндии отказало россиянину в визе необычным способом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал порталу житель Санкт-Петербурга, он обратился в визовый центр Финляндии за визой 7 сентября, поводом для въезда в страну стало приглашение друга. В понедельник, 3 октября, россиянин получил SMS-уведомление о готовности документов, однако вместо шенгена или отказа о выдаче визы он получил обратно лишь свой паспорт, причем в помятом виде.

Сотрудники консульства, до которых удалось дозвониться только на следующий день, заявили, что необычный способ ответа следует «воспринимать как отказ», а также отказались комментировать ситуацию и принятое решение по визе.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово покидать Финляндию. Так, за 3 октября число граждан, вернувшихся на родину, превысило число человек, въехавших в европейскую страну.

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией. Запрет на въезд распространяется на туристов и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители