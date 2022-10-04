Турист четырежды забыл о рейсе из-за похмелья и попросил помощи

Для семьянина из Великобритании поездка на Ибицу закончилась огромным штрафом и необходимостью собирать деньги на дорогу домой “с миру по нитке”. Историю британца публикует издание The Express.

Фото: Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

Сазу Исмаилу 36 лет. У британца есть семья – двое детей и супруга. Обычно они проводят отпуск вместе. Но когда друзья позвали Саза провести уикенд на Ибице, семья не стала препятствовать.

Для Саза, называющего себя “ходячей катастрофой”, выходные на курорте оказались слишком бурными. Из-за похмелья и недосыпа он пропустил четыре самолета домой – на первые два рейса опоздал, а два других перепутал.

Поскольку поездка обошлась британцу дороже, чем он предполагал, мужчине пришлось обратиться к пользователям соцсетей. Саз стал агитировать людей поделиться с ним деньгами, чтобы он мог заплатить штраф за парковку у аэропорта и купить билет домой.

Саз обещает впредь отдыхать только “под присмотром семьи”.