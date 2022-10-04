«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Таиланд

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 30 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд. Об этом сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Также вновь откроются рейсы в Индию и на Мальдивы.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

Авиакомпания планирует ежедневно совершать по два рейса по маршруту Москва — Пхукет с 30 октября. «Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено», — отметил консул ТАСС.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили информацию и уточнили, что с 30 октября также будут запущены «зимние» прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы». Также в компании добавили, что рейсы на круглогодичные курорты Мале (Мальдивы) и Пхукет (Таиланд) являются одними из самых востребованных в зимнем расписании «Аэрофлота».