Россияне недовольны дороговизной внутренних поездок

После введения антироссийских санкций и закрытия границ европейскими государствами, россияне стали чаще выбирать отдых внутри страны. Однако не всех устраивают расценки на поездки по России.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Самыми популярными направлениями остаются Москва, Петербург (более 11% туристов выбрали эти города). На курортах Краснодарского края отдохнули 7% жителей России, 2% в этом году предпочли Крым. В Красноярск, Махачкалу, Калининград, Пятигорск и Иркутск отправились отдыхать 3% опрошенных.

Также среди востребованных направлений называли Казань и Нижний Новгород, Алтай, Волгоград.