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35 минут назад

Российские туристы недовольны дороговизной внутренних поездок

runews24.ru

После введения антироссийских санкций и закрытия границ европейскими государствами, россияне стали чаще выбирать отдых внутри страны. Однако не всех устраивают расценки на поездки по России.

Россияне недовольны дороговизной внутренних поездок
Фото: runews24.rurunews24.ru

Самыми популярными направлениями остаются Москва, Петербург (более 11% туристов выбрали эти города). На курортах Краснодарского края отдохнули 7% жителей России, 2% в этом году предпочли Крым. В Красноярск, Махачкалу, Калининград, Пятигорск и Иркутск отправились отдыхать 3% опрошенных.

Также среди востребованных направлений называли Казань и Нижний Новгород, Алтай, Волгоград.

Эксперты отмечают, что с каждым годом география внутреннего туризма расширяется. Люди делают ставку на красоту природы и чистый воздух. Однако отмечается, что туристы чаще всего жалуются на дороговизну поездок, проблемы с транспортом и сервис, оставляющий желать лучшего.

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