Россияне снова смогут летать на Кубу прямыми рейсами

Возможность прямых перелетов на Кубу снова будет актуальна для российских туристов.
Прямые рейсы из России на остров свободы планируется возобновить с конца октября. И, возможно, Куба станет одним из популярных направлений у россиян уже этой зимой.
Отмечается, что средний тур на двоих может обойтись в пределах 195 тыс. рублей.
А до конца нынешнего года власти Кубы планируют начать обслуживание карт «Мир», сообщают РИА «Новости».
Тем, кто предпочитает активный отдых, советуют выбирать Варадеро. Туристам, предпочитающим пляжи, подойдете Кайо-Коко.
Примечательно, что в прошлом году после открытия границ для вакцинированных от COVID-19 Кубу посетили более 130 тысяч туристов из России, став самой многочисленной категорией путешественников.