Россияне снова смогут летать на Кубу прямыми рейсами

Возможность прямых перелетов на Кубу снова будет актуальна для российских туристов.

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Прямые рейсы из России на остров свободы планируется возобновить с конца октября. И, возможно, Куба станет одним из популярных направлений у россиян уже этой зимой.

Отмечается, что средний тур на двоих может обойтись в пределах 195 тыс. рублей.

А до конца нынешнего года власти Кубы планируют начать обслуживание карт «Мир», сообщают РИА «Новости».

Тем, кто предпочитает активный отдых, советуют выбирать Варадеро. Туристам, предпочитающим пляжи, подойдете Кайо-Коко.