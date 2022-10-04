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2 часа назад

Российские туристы опять смогут летать на Кубу прямыми рейсами

runews24.ru

Возможность прямых перелетов на Кубу снова будет актуальна для российских туристов.

Россияне снова смогут летать на Кубу прямыми рейсами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Прямые рейсы из России на остров свободы планируется возобновить с конца октября. И, возможно, Куба станет одним из популярных направлений у россиян уже этой зимой.

Отмечается, что средний тур на двоих может обойтись в пределах 195 тыс. рублей.

А до конца нынешнего года власти Кубы планируют начать обслуживание карт «Мир», сообщают РИА «Новости».

Тем, кто предпочитает активный отдых, советуют выбирать Варадеро. Туристам, предпочитающим пляжи, подойдете Кайо-Коко.

Примечательно, что в прошлом году после открытия границ для вакцинированных от COVID-19 Кубу посетили более 130 тысяч туристов из России, став самой многочисленной категорией путешественников.

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