В России отмечается резкое падение спроса на турпоездки

Вылетай, подешевело! Туроператоры отмечают резкое падение спроса на путешествия к морю. Вслед за этим стали падать и цены. Причем речь как о вылетах прямо сейчас по горящим путевкам, так и о турах на грядущие осенние школьные каникулы. Куда и за сколько можно улететь отдохнуть и что будет с ценами в ближайшее время?

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Если набрать в поисковике «туры подешевели», то можно узнать, что цены снизились на путевки в Египет, на Гоа, на Мальдивы и так далее. Обычно в таких ситуациях принято говорить, насколько снизились цены, сравнивая, например, с аналогичным периодом прошлого года. Но ситуация необычная, говорит генеральный директор «Гауди тур» Евгений Потапов:

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Евгений Потапов генеральный директор «Гауди тур»: «С прошлым годом сравнивать бесполезно из-за того, что разный курс валют и в принципе разные ситуации. В прошлом году улетало одно количество рейсов, открыты были страны, в этом году — совсем другая история. Поэтому здесь сравнивать смысла нет. Я думаю, здесь можно сравнить с тем, какие цены были, например, в августе на этот период и сейчас, — на 15-20%, наверное, подешевле, конечно. Я думаю, это связано именно с тем, что люди пока не торопятся оформлять туры».

Неделю назад купить тур куда-нибудь было практически невозможно. Отелей за рубежом полно, но авиабилетов не было. Вообще. Сейчас ситуация выправляется. Но спрос пока почти на нуле. Особенно на путевки на осенние каникулы в начале ноября — продолжает турагент Татьяна Намис:

Татьяна Намис турагент: «В последние дней шесть спрос очень сильно просел. Рынок, если так можно выразиться, встал, замер. Это связано с политическими событиями, с объявленной мобилизацией: народ не понимает, как долго это продлится, и самое главное, что народ встревожен, не будут ли закрыты границы в итоге. Поэтому спрос замер на все даты, и на ближайшие. Очень много у нас сейчас горящих туров: я посмотрела, на 10-е, на 12 октября в Турцию можно улететь от 30 тысяч на человека, хотя нам казалось, что уже в этом сезоне таких цен не будет».

А если не по горящим, то, по словам наших собеседников, хорошие «пятерки» в Египте и Турции можно найти по 60 тысяч на человека в неделю. За эти же деньги можно даже в Дубае что-то найти. Но россияне осторожничают, опасаясь того, что прямо в аэропорту можно будет узнать, что папа в отпуск не летит. На прошлой неделе Ростуризм попросил представителей туристической отрасли возвращать деньги за туры и брони в отелях россиянам, которые подпали под частичную мобилизацию. Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко говорит, что бизнес просьбу услышал и пообещал сделать все возможное для того, чтобы ее выполнить: