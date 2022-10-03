ОАЭ изменили правила оформления виз для туристов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов изменили правила оформления туристических виз, увеличив срок их действия до 60 дней. Об этом пишет портал Gulf News.

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Новые правила, расширяющие возможности туристов для путешествий в ОАЭ, вступили в силу в понедельник, 3 октября. Так, срок действия туристических виз продлен с 30 до 60 дней.

Более того, теперь у иностранцев появится возможность оформить пятилетние туристические мультивизы, которые позволят им находиться в стране на протяжении 180 дней в году или 90 дней подряд. Визовый сбор составляет 650 дирхамов (более десяти тысяч рублей). Заявку на оформление документа можно подать через приложение UAEICP.

В издании подчеркнули, что обновление системы выдачи виз позволит упорядочить процесс получения въездных документов и в будущем удовлетворить потребности всех категорий иностранных граждан.

Отмечается, что одна из главных целей подобной системы — увеличение населения страны за счет квалифицированных кадров, в частности, ученых, рабочих, успешных студентов и предпринимателей.