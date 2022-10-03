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2 часа назад

ОАЭ изменили правила оформления виз для туристов

Lenta.ru

Власти Объединенных Арабских Эмиратов изменили правила оформления туристических виз, увеличив срок их действия до 60 дней. Об этом пишет портал Gulf News.

ОАЭ изменили правила оформления виз для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новые правила, расширяющие возможности туристов для путешествий в ОАЭ, вступили в силу в понедельник, 3 октября. Так, срок действия туристических виз продлен с 30 до 60 дней.

Более того, теперь у иностранцев появится возможность оформить пятилетние туристические мультивизы, которые позволят им находиться в стране на протяжении 180 дней в году или 90 дней подряд. Визовый сбор составляет 650 дирхамов (более десяти тысяч рублей). Заявку на оформление документа можно подать через приложение UAEICP.

В издании подчеркнули, что обновление системы выдачи виз позволит упорядочить процесс получения въездных документов и в будущем удовлетворить потребности всех категорий иностранных граждан.

Отмечается, что одна из главных целей подобной системы — увеличение населения страны за счет квалифицированных кадров, в частности, ученых, рабочих, успешных студентов и предпринимателей.

Более того, власти ОАЭ утвердили новые пятилетние резидентские визы, обладатели которых смогут выступать спонсорами для своих родственников. У них также появится возможность легко получить вид на жительство не только для себя, но и для членов семей. При этом получить подобную визу смогут только три категории иностранцев, а именно инвесторы и партнеры, самозанятые и квалифицированные сотрудники.

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