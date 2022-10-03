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1 час назад

Из России с 29 октября самолеты начнут летать в Лаос

Мария Кимакович

Новый регулярный рейс из Владивостока в крупнейший город Лаоса Вьентьян появится 29 октября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей аэропорта Приморья.

Из России будут открыты прямые рейсы в Лаос
Фото: unsplashunsplash

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут летать из России в Лаос лишь один раз в неделю, по субботам. Стоимость билетов, которые путешественники могут приобрести в туристических фирмах, начинается от 57 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Представители турфирм напоминают, что во Вьентьяне много разнообразных достопримечательностей: удивительные пещеры, водопады, буддийские храмы и живописные горные хребты.

Ранее была названа дата возвращения авиасообщения между Россией и Марокко.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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