Из России будут открыты прямые рейсы в Лаос

Новый регулярный рейс из Владивостока в крупнейший город Лаоса Вьентьян появится 29 октября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей аэропорта Приморья.
Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут летать из России в Лаос лишь один раз в неделю, по субботам. Стоимость билетов, которые путешественники могут приобрести в туристических фирмах, начинается от 57 тысяч рублей на человека в одну сторону.
Представители турфирм напоминают, что во Вьентьяне много разнообразных достопримечательностей: удивительные пещеры, водопады, буддийские храмы и живописные горные хребты.