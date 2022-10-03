Из России будут открыты прямые рейсы в Лаос

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут летать из России в Лаос лишь один раз в неделю, по субботам. Стоимость билетов, которые путешественники могут приобрести в туристических фирмах, начинается от 57 тысяч рублей на человека в одну сторону.