Аэропорт отказался менять название в честь Елизаветы II

Предложение о переименовании международного аэропорта в Ньюкасле в честь почившей королевы Великобритании Елизаветы II было встречено отказом от руководства воздушной гавани.

Граф Гордон Стюарт высказался, что такой жест стал бы идеальным вариантом оказать дань уважение Елизавете II. Однако, руководство аэропорта заявило, что имеет слишком известное имя на мировом рынке и отказалось его поменять.