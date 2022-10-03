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56 минут назад

Аэропорт Ньюкасла отказался менять название в честь Елизаветы II

Слово и Дело

Предложение о переименовании международного аэропорта в Ньюкасле в честь почившей королевы Великобритании Елизаветы II было встречено отказом от руководства воздушной гавани.

Аэропорт отказался менять название в честь Елизаветы II
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Инициатива возникла на фоне публичных консультаций относительно постоянного памятника монарху, которые проводил совет графства Нортумберленд, передает «Профиль».

Граф Гордон Стюарт высказался, что такой жест стал бы идеальным вариантом оказать дань уважение Елизавете II. Однако, руководство аэропорта заявило, что имеет слишком известное имя на мировом рынке и отказалось его поменять.

Новости путешествий,Елизавета II,
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