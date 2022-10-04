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2 часа назад

Немецкая авиакомпания назвала причину снятия россиян с рейсов

Lenta.ruиещё 1

В немецкой авиакомпании Lufthansa после сообщений о том, что россиян сняли с рейса с транзитной пересадкой во Франкфурте-на-Майне, сослались на обязанность выполнять требования властей и необходимость иметь визовые документы. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкая авиакомпания назвала причину снятия россиян с рейсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Как авиакомпания, мы обязаны у каждого отдельного пассажира перед посадкой проверять наличие визовых документов, которые необходимы для страны назначения или транзита. Эти требования предъявляются только властями страны назначения или транзита, в зависимости в том числе от гражданства пассажира», — сообщили представители авиакомпании.

Также источник отметил, что описанный инцидент имел место, однако по соображениям конфиденциальности авиакомпания не стала комментировать произошедшее с отдельными пассажирами. «В конкретном случае речи не идет о новом постановлении немецких властей. Запросы по этому поводу следует направлять в соответствующие органы ФРГ», — сообщили в Lufthansa.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в последнее время европейские авиакомпании и лоукостеры стали чаще отказывать в перелетах гражданам с российским паспортами. Эксперты обратили внимание на участившиеся случаи отказа в перелете от Finnair — авиакомпания перестала пускать россиян на борт внутришенгенских рейсов, в том числе и обладателей ВНЖ европейских стран.

В АТОР также прокомментировали отказы Lufthansa в посадке на рейсы с пересадками во Франкфурте, например, из Стамбула в Белград, Тиват или Канкун. Уточнялось, что в зависимости от гражданства туристам может потребоваться транзитная виза.

Новости путешествий,Lufthansa,Ассоциация туроператоров России,
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