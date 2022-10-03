Названы три популярных аудиогида по городам России

Наиболее популярными аудиогидами ЦППК по городам России с начала 2022 года стали экскурсии по Владимиру, Туле и Коломне.

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Аудиогид по Владимиру пассажиры прослушали с начала года около 205 тысяч раз. В июле было скачано около 48 тысяч записей. Записи о Туле скачали 16 тысяч раз, о Коломне – более 12 тысяч раз.

В настоящее время пассажиры могут прослушать 46 аудиоэкскурсий по городам России: Москве, Рязани, Калуге и другим регионам страны.

Компания создает аудиогиды совместно с популярными тревел-журналистами, путешественниками и специалистами музеев. Слушатели могут познакомиться с историей мест, по которым путешествуют, а также узнать о важных датах и событиях городов.