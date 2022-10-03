В Чечне зимой ожидают рост турпотока на 40−45%

Количество туристов в Чечне по итогам грядущего зимнего сезона может вырасти на 40 50%. Как ожидается, зимой республику посетят около 70 тысяч туристов.
«У нас традиционно ежегодно турпоток в последний год увеличивается на 30 35%. В этом году мы видим рекордное повышение — это за первое полугодие 60%, и мы ожидаем примерные цифры на зимний период в Чеченской Республике около 70 тысяч туристов с проживанием на территории Чеченской Республики. Это прирост на 40 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал ТАСС в кулуарах туристического форума «Открытый Дагестан — 2022», который прошел в субботу в Махачкале, директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма Чечни Мед Атиев.
По словам Атиева, на осень и ближайшее время все отели региона загружены примерно на 90%. «У нас вообще в регионе 56 средств размещения. В этом году действительно очень высокая загрузка в течение года», — отметил он.
Директор департамента также подчеркнул, что зимой есть своя специфика. «Мы наблюдаем, что люди бронируют за последние две недели до поездки, ранних бронирований мало. Пока мы видим зимний период загрузка отелей около 30%, но приближаясь к этой дате, за две недели обычно повышается, мы ожидаем, что минимум 80% будет загрузка в общем на зимний сезон. На новогодние — как всегда 100% ожидаем», — добавил он.