Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 часа назад

В Чечне зимой ожидают рост турпотока на 40−45%

«Это Кавказ»иещё 1

Количество туристов в Чечне по итогам грядущего зимнего сезона может вырасти на 40 50%. Как ожидается, зимой республику посетят около 70 тысяч туристов.

В Чечне зимой ожидают рост турпотока на 40−45%
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«У нас традиционно ежегодно турпоток в последний год увеличивается на 30 35%. В этом году мы видим рекордное повышение — это за первое полугодие 60%, и мы ожидаем примерные цифры на зимний период в Чеченской Республике около 70 тысяч туристов с проживанием на территории Чеченской Республики. Это прирост на 40 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал ТАСС в кулуарах туристического форума «Открытый Дагестан — 2022», который прошел в субботу в Махачкале, директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма Чечни Мед Атиев.

По словам Атиева, на осень и ближайшее время все отели региона загружены примерно на 90%. «У нас вообще в регионе 56 средств размещения. В этом году действительно очень высокая загрузка в течение года», — отметил он.

Директор департамента также подчеркнул, что зимой есть своя специфика. «Мы наблюдаем, что люди бронируют за последние две недели до поездки, ранних бронирований мало. Пока мы видим зимний период загрузка отелей около 30%, но приближаясь к этой дате, за две недели обычно повышается, мы ожидаем, что минимум 80% будет загрузка в общем на зимний сезон. На новогодние — как всегда 100% ожидаем», — добавил он.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители