В Чечне зимой ожидают рост турпотока на 40−45%

Количество туристов в Чечне по итогам грядущего зимнего сезона может вырасти на 40 50%. Как ожидается, зимой республику посетят около 70 тысяч туристов.

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«У нас традиционно ежегодно турпоток в последний год увеличивается на 30 35%. В этом году мы видим рекордное повышение — это за первое полугодие 60%, и мы ожидаем примерные цифры на зимний период в Чеченской Республике около 70 тысяч туристов с проживанием на территории Чеченской Республики. Это прирост на 40 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал ТАСС в кулуарах туристического форума «Открытый Дагестан — 2022», который прошел в субботу в Махачкале, директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма Чечни Мед Атиев.

По словам Атиева, на осень и ближайшее время все отели региона загружены примерно на 90%. «У нас вообще в регионе 56 средств размещения. В этом году действительно очень высокая загрузка в течение года», — отметил он.