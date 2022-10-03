Авиабилеты будут доступны

Эту информацию озвучил Минтранс России. По словам представителя ведомства, после начала субсидирования загрузка самолетов выросла, что свидетельствует о росте спроса на авиаперевозки.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Напомню, после начала спецоперации на Украине авиаотрасль России оказалась под беспрецедентными санкциями. В страну больше нельзя поставлять западные самолеты и запчасти. Страны Евросоюза, США и другие государства прекратили авиасообщение с Россией, а российские самолеты за рубежом стали арестовывать. Минтранс решил поддержать авиационную отрасль. Субсидии выделили в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт.

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В конце июня Росавиация провела отбор, по результатам которого были одобрены 32 заявки на субсидии из 34 обратившихся за ними перевозчиков. Четверть выделенной суммы (25,7 млрд рублей) пришлась на «Аэрофлот», 22 млрд досталось S7, еще 14 млрд рублей — лоукостеру «Победа». В числе других компаний, которые получили поддержку, — «Россия» (10,2 млрд), «Уральские авиалинии» (8,9 млрд), Utair (6,9 млрд), Smartavia (3,7 млрд рублей). В итоге, как мы видим, авиационная отрасль успешно функционирует, авиабилеты остаются доступными для большинства наших соотечественников. Как при их покупке можно дополнительно сэкономить?

Во-первых, пользуйтесь метапоисковиками, которые позволяют выбрать самый недорогой билет на самолет. Вы можете потерять время на пересадках, зато долетите дешевле. Второй вариант — стараться летать самолетами одной авиакомпании и участвовать в ее программах лояльности. Тогда билеты точно будут со скидками. Есть также вариант использования банковских карт, предлагающих кешбэк при покупке билетов на самолеты определенных авиакомпаний. Ну и, наконец, следите за акциями авиаперевозчиков. Осенью, а также в феврале и марте — низкий сезон, поэтому многие компании объявляют существенные скидки на билеты. Если вам все равно, когда лететь, скидками можно воспользоваться.