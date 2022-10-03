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1 час назад

Власти ОАЭ обновили правила оформления виз для иностранцев

Inc-News

3 октября 2022 года вступили в силу новые правила для путешественников в ОАЭ. Срок действия туристических виз для иностранных туристов увеличен с 30 до 60 дней, кроме того, введены пятилетние визы и новые типы документов.

Власти ОАЭ обновили правила оформления виз для иностранцев
Фото: Inc-NewsInc-News

Как сообщает издание Gulf News, обновление позволит упорядочить процесс получения въездных документов и удовлетворить в перспективе потребности всех категорий иностранцев и туристов. Новые правила направлены на увеличение населения страны за счет квалифицированных специалистов, в частности, предпринимателей, ученых, студентов, выпускников вузов и рабочих.

Пятилетние туристические мультивизы позволят их обладателям находиться в ОАЭ 180 дней в год (90 дней подряд). За визой можно обращаться напрямую. Визовый сбор составляет 650 дирхамов (177 долларов). Заявку можно подать, воспользовавшись приложением UAEICP.

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