Власти ОАЭ обновили правила оформления виз для иностранцев

3 октября 2022 года вступили в силу новые правила для путешественников в ОАЭ. Срок действия туристических виз для иностранных туристов увеличен с 30 до 60 дней, кроме того, введены пятилетние визы и новые типы документов.

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Как сообщает издание Gulf News, обновление позволит упорядочить процесс получения въездных документов и удовлетворить в перспективе потребности всех категорий иностранцев и туристов. Новые правила направлены на увеличение населения страны за счет квалифицированных специалистов, в частности, предпринимателей, ученых, студентов, выпускников вузов и рабочих.