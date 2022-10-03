В Хайкоу откроется самый большой в мире магазин duty free

Самый большой в мире магазин по продаже товаров duty free откроется в китайском городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) 28 октября этого года. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

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Сам магазин площадью 280 тыс. квадратных метров является частью огромного комплекса. В нем разместятся также, в частности, гостиница, офисные помещения и другие магазины по продаже обычных товаров. К настоящему времени, пишет газета, свою продукцию в этом магазине duty free уже готовы разместить более 800 китайских и зарубежных брендов.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в 2011 году. В настоящее время на острове насчитывается девять магазинов беспошлинной торговли, они расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня.

С 1 июля 2020 года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту на одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен список беспошлинных товаров. С 2 февраля прошлого года на Хайнане также заработала услуга доставки товаров беспошлинной торговли в пункт назначения по почте покидающим остров покупателям.