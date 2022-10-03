Бортпроводников «Аэрофлота» обучат обездвиживать авиадебоширов

Бортпроводники пройдут специальную подготовку по связыванию спецсредствами авиадебоширов. Начало обучения, уверяют источники, запланировано на середину октября на базе «Авиационной школы “Аэрофлота”». Курс, вероятно, будет достаточно коротким, поскольку применять полученные знания первые сотрудники при необходимости смогут уже в конце месяца.

Фото: tourdom tourdom

Причина обучения проста – с 1 сентября вступило в силу постановление Правительства РФ, в котором прописана возможность применения пластиковых наручников и нейлоновых ремней. В документе, по мнению авиакомпаний, не прописаны вопросы применения новых спецсредств к отдельным категориям граждан, а также технические требования к оборудованию. Вероятно, обучение должно снять многие вопросы для персонала.

При этом ранее Минтранс сообщал, что прохождение членами экипажа дополнительной спецподготовки не предусмотрено Воздушным кодексом и постановлением Правительства РФ. Вероятно, месяц спустя после нововведения госперевозчик все же почувствовал необходимость этих мер. Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию.