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2 часа назад

В октябре в Анталии снова началось лето

RusTurkey.com

Волна жары, охватившая Турцию с наступлением октября и достигшая в популярном курортном регионе Анталия +45°C, загнала туристов обратно в отели. В стране началось фактически самое настоящее африканское лето, температура воздуха значительно превысила сезонную норму.

В октябре в Анталии снова началось лето
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Анталии термометры в первый день октября застыли на отметке +45°C. Из-за аномальной жары улицы и побережье опустели, но наиболее отважные все-таки отдыхали на пляже, держась в тени деревьев и периодически выходя в море, чтобы остудиться. Влажность в туристическом городе колебалась от 2 до 15 процентов. Для сравнения: в прошлом году 1 октября Анталия встретила туристов по сезону - +26°C.

«Я не чувствовал этой температуры, когда был в офисе. Но ощутил жару прямо сейчас, когда вышел на улицу. Мы говорили, что зима наступила, но, как видим, о ней говорить пока рано», - привел Haberler комментарий местного жителя, заставшего экстремальную анталийскую жару.

В течение недели в прибрежном регионе будет жарко, но не так, как было 1 октября. 3 октября днем ожидается +30-31°C, в остальные дни столбик термометра продержится на уровне +27-28°C. Ночью - +23°C. В середине недели ожидаются незначительные осадки в виде дождя. В разгар осени в главной курортной провинции Турции туристам еще доступно теплое море. Вода остывает медленно, поэтому смело можно купаться.

Власти курорта предупредили пожилых туристов, детей и людей с хроническими заболеваниями о необходимости быть осторожными в отношении теплового удара, вероятность получения которого сохраняется на этой неделе для тех, кто много времени проводит на пляже без средств защиты.

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