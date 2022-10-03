Число рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится

Стало известно, что количество рейсов из Петербурга в Стамбул вырастет с 18 до 21 в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

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«С 30 сентября из Петербурга Pegasus Airlines увеличит частоту полётов в Стамбул (аэропорт имени Сабихи Гёкчен) с четырёх до семи рейсов в неделю», — рассказали в организации.

Перевозчик будет ежедневно выполнять рейс из столицы Турции в Петербург в 09:55, прилёт ожидается в 14:55. Обратно воздушное судно будет отправляться в 14:55, а приземляться в 18:45.