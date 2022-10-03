Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Число рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится

RusTurkey.com

Стало известно, что количество рейсов из Петербурга в Стамбул вырастет с 18 до 21 в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Число рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

«С 30 сентября из Петербурга Pegasus Airlines увеличит частоту полётов в Стамбул (аэропорт имени Сабихи Гёкчен) с четырёх до семи рейсов в неделю», — рассказали в организации.

Перевозчик будет ежедневно выполнять рейс из столицы Турции в Петербург в 09:55, прилёт ожидается в 14:55. Обратно воздушное судно будет отправляться в 14:55, а приземляться в 18:45.

В компании отметили, что рейсы из Пулково в турецкие города Стамбул, Бодрум и Даламан также выполняет Turkish Airlines, а в Анталью — Turkish Airlines и Southwind Airlines.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители