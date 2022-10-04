Etihad Airways аннулировала оплаченные дешевые билеты из-за «сбоя в системе»

Сотни австралийцев, которые купили выгодные билеты стоимостью 336 австралийских долларов туда и обратно между Сиднеем и Берлином, не сразу поняли, в чем дело, когда Etihad Airways воскресным вечером проинформировала владельцев билетов, что отменяет проездные документы, выписанные по «ошибочному тарифу».

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Сообщения о тарифах со значительными скидками, предлагаемых Etihad, быстро распространились по сети Интернет в четверг, когда пассажиры заметили, что билеты, продаваемые через стороннюю систему поиска авиабилетов, стоят примерно десятую часть обычной цены.

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Австралийцы, охотящиеся за дешевыми предложениями, поспешили забронировать билеты на одном из китайских онлайн сервисов. Сотням из них удалось выкупить билеты до того, как команда по управлению доходами Etihad успела заблокировать возможность прямого бронирования на этом веб-сайте.

В воскресенье вечером авиакомпания, базирующаяся в Абу-Даби, наконец, написала пассажирам, что аннулирует все «неправильные» билеты. Etihad заявила, что тарифы были вызваны «сбоем в системе передачи данных, принадлежащей третьей стороне».

В своем электронном письме пострадавшим клиентам авиакомпания написала: «В процессе предварительного подбора билета была указана правильная цена, но во время оплаты вас попросили оплатить только таксы и сборы — только их списали с вашей кредитной карты».

Ранее пассажиры неоднократно жаловались, что цены на авиабилеты между Австралией и Европой стали настолько высокими, что они не могут позволить себе навестить друзей и семьи, которых не видели с начала пандемии.

Часть путешественников подали жалобы в австралийскую комиссию по правам потребителей в надежде, что она заставит Etihad соблюдать тарифы.

Авиакомпания Etihad четко дала понять, что ее условия перевозки позволяют в одностороннем порядке аннулировать билеты, если была указана неправильная цена билета. В прошлые годы подобные случаи с путаницами в стоимости происходили, но в наши они практически сведены на нет.