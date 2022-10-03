S7 осенью полетит из Сибири в Таиланд

Авиакомпания S7 Airlines с ноября готовится начать полетную программу из Иркутска в Бангкок. Соответствующая информация уже размещена в системе бронирования перевозчика.

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В частности, рейсы заявлены с 2 ноября и будут выполняться с частотой 5 раз в неделю, а с декабря – ежедневно. На линию поставлен Boeing 738.

Что касается стоимости перевозки, то для туристов, которые отправляются в Таиланд на зимовку, билет в одну сторону обойдется в 30 тыс. руб. Предложения round trip начинаются уже от 40 тыс. руб. Также есть возможность улететь в Бангкок и обратно из Москвы, но с пересадкой в Иркутске за 53 тыс. руб.

Отметим, что с конца октября в столицу Таиланда из Златоглавой поставил рейсы и «Аэрофлот». Однако стоимость билета в оба конца на вылетах нацпера начинается от 69 тыс. руб. Также есть варианты от авиакомпании Emirates с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах от 60 тыс. руб. Впрочем, такие рейсы значительно длиннее прямых.