S7 осенью полетит из Сибири в Таиланд

Авиакомпания S7 Airlines с ноября готовится начать полетную программу из Иркутска в Бангкок. Соответствующая информация уже размещена в системе бронирования перевозчика.
В частности, рейсы заявлены с 2 ноября и будут выполняться с частотой 5 раз в неделю, а с декабря – ежедневно. На линию поставлен Boeing 738.
Что касается стоимости перевозки, то для туристов, которые отправляются в Таиланд на зимовку, билет в одну сторону обойдется в 30 тыс. руб. Предложения round trip начинаются уже от 40 тыс. руб. Также есть возможность улететь в Бангкок и обратно из Москвы, но с пересадкой в Иркутске за 53 тыс. руб.
Отметим, что с конца октября в столицу Таиланда из Златоглавой поставил рейсы и «Аэрофлот». Однако стоимость билета в оба конца на вылетах нацпера начинается от 69 тыс. руб. Также есть варианты от авиакомпании Emirates с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах от 60 тыс. руб. Впрочем, такие рейсы значительно длиннее прямых.
С 1 октября королевство увеличило срок безвизового пребывания россиян с 30 до 45 дней. Кроме того, для въезда теперь не понадобятся ни справки о вакцинации от коронавируса, ни ПЦР-тесты.