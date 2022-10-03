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34 минуты назад

В Сочи во время похода пропала группа туристов с детьми

Lenta.ruиещё 5

Группа туристов с тремя детьми пропала во время похода в районе хребта Ажек в Сочи

В Сочи во время похода пропала группа туристов с детьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В районе хребта Ажек в Сочи во время похода пропали пятеро туристов, включая трех детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.

Уточняется, что сообщение поступило в экстренные службы в ночь с воскресенья на понедельник, 3 октября. Тургруппа, отправившаяся в поход на популярном российском курорте, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидали.

В районе хребта Ажек в Сочи пропали пятеро туристов, включая трех детей во время похода. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.

Новости путешествий,МЧС России,
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