В Сочи во время похода пропала группа туристов с детьми

Группа туристов с тремя детьми пропала во время похода в районе хребта Ажек в Сочи

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В районе хребта Ажек в Сочи во время похода пропали пятеро туристов, включая трех детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.

Уточняется, что сообщение поступило в экстренные службы в ночь с воскресенья на понедельник, 3 октября. Тургруппа, отправившаяся в поход на популярном российском курорте, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидали.