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1 час назад

"Уральские авиалинии" перешли на новую систему бронирования

Уралинформбюро

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила новую систему бронирования. Основные сервисы работают как прежде, но еще ведутся технические работы.

"Уральские авиалинии" перешли на новую систему бронирования
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, временно недоступны отправка маршрут-квитанций на почту (при покупке на сайте их можно скачать на странице после оплаты) и оплата сертификатами. Воспользоваться ими можно в фирменных авиакассах, через специалистов call-центра по телефонам 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или в чат-боте.

Снова можно покупать авиабилеты, пользоваться личным кабинетом и сервисом "Управление бронированием".

Билеты, купленные до 1 октября 2022 года были автоматически перевыпущены, в связи с этим изменились номера бронирования. Для входа в сервис "Управление бронированием" теперь нужно использовать номер билета, который остался неизменным.

При покупке билетов после 1 октября 2022 года войти в "Управление бронированием" можно и по номеру билета, и по номеру брони.

Вход в сервис "Онлайн-регистрация" временно будет осуществляться только по номеру билета (13-значный номер, начинающийся на 262-...).

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих авиакомпаний России по объему пассажирских перевозок. Флот перевозчика состоит из 54 лайнеров европейского концерна Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo и 8 А321neo).

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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