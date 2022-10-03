"Уральские авиалинии" перешли на новую систему бронирования

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила новую систему бронирования. Основные сервисы работают как прежде, но еще ведутся технические работы.

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, временно недоступны отправка маршрут-квитанций на почту (при покупке на сайте их можно скачать на странице после оплаты) и оплата сертификатами. Воспользоваться ими можно в фирменных авиакассах, через специалистов call-центра по телефонам 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или в чат-боте.

Снова можно покупать авиабилеты, пользоваться личным кабинетом и сервисом "Управление бронированием".

Билеты, купленные до 1 октября 2022 года были автоматически перевыпущены, в связи с этим изменились номера бронирования. Для входа в сервис "Управление бронированием" теперь нужно использовать номер билета, который остался неизменным.

При покупке билетов после 1 октября 2022 года войти в "Управление бронированием" можно и по номеру билета, и по номеру брони.

Вход в сервис "Онлайн-регистрация" временно будет осуществляться только по номеру билета (13-значный номер, начинающийся на 262-...).