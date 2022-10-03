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3 часа назад

Россиянка пожаловалась на отдых в «русском» отеле Турции

Lenta.ru

Российская туристка описала поездку в Турцию словами «дешево и немного сердито» и пожаловалась на поведение соотечественников и их «уникальные идеи». О своем отдыхе она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка пожаловалась на отдых в «русском» отеле Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, она выбрала отель, ориентированный на россиян — с русскоязычным персоналом, рассчитанным на российских туристов меню, анимацией и алкоголем. Однако, как считает девушка, управляющие не смогли правильно спланировать досуг и «не учли особенности менталитета отдыхающих».

В частности, было сложно найти свободные шезлонги, тем не менее некоторым путешественникам удавалось занимать сразу по два-три лежака в разных частях отеля.

«Еще уникальное явление: видела мужчину, который из трех шезлонгов додумался соорудить себе пляжный диван и накрыл стол из пива и закусок», — поделилась наблюдением читательница портала.

Россиянка добавила, что через некоторое время его примеру последовали другие туристы. При этом девушка также пожаловалась, что ей было довольно сложно отыскать свободный столик в ресторане.

«Это вообще квест, а если нашел, то есть придется быстрее, многие внаглую могут стоять ждать, когда вы доедите, заглядывая в тарелку», — возмутилась автор отзыва.

Все же путешественница призналась, что отдых в целом ей понравился. В гостинице было десять ресторанов на любой вкус, просторная зеленая территория, хорошая анимация, теплое море и чистый пляж. Уточнялось, что восьмидневный отдых обошелся туристке в 154 тысячи рублей за двоих.

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