Чем Приморье способно удивить туристов?

За последние два года Приморский край занял прочные позиции в списках лучших направлений для путешествий по России. Здесь суровая природа встречается с историческими местами и удивительно вкусной кухней, изобилующей дарами моря. Обычно туристы стремятся во Владивосток, но и вокруг портового города есть немало локаций, которые стоит увидеть. О том, что посмотреть в окрестностях столицы Приморья, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Земля кошек

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Экзотическая природа — одно из главных богатств Приморского края: мало где можно встретить такое разнообразие флоры и фауны. К примеру, в Приморье обитают сразу четыре вида диких кошек: знаменитый амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард — самая редкая из крупных кошек планеты: остался всего 121 такой зверь.

Для того чтобы сохранить популяцию леопарда, 5 апреля 2012 года на юго-западе Приморья создали нацпарк «Земля леопарда». Попасть туда можно за символическую плату в 200 рублей. Знакомство с «Землей леопарда» начинается в визит-центре в селе Барабаш: там можно узнать историю заповедника, купить сувениры или посидеть в беседке на свежем воздухе.

От визит-центра отходит самый популярный маршрут нацпарка — это «Тропа леопарда» протяженностью 1,8 километра. Ее уникальность в том, что она проложена через места, где в самом деле водятся дальневосточные леопарды. Правда, шансов на встречу с этими хищниками почти нет: они пугливы и сторонятся людей, которые охотились на них веками и почти истребили.

«Раньше этой тропой много лет ходил самый известный дальневосточный леопард по кличке Толстый — звезда документальных фильмов о дикой природе Приморья. Леопард прожил удивительно долгую жизнь — около 20 лет. А теперь по его любимому пути ходят туристы», — Даниил Гончаров, ведущий специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда»

Прогулка путем Толстого дает возможность увидеть, насколько богата и разнообразна Уссурийская тайга. Впрочем, тропа — это не только знакомство с миром природы юго-запада Приморья, но и возможность прикоснуться к истории региона.

На одной из площадок маршрута восстановлены военные окопы — по типу тех, что создавались здесь перед Второй мировой войной

Интересной возможностью для туристов может стать и аренда сторожки в глубине нацпарка: гости запираются там с запасом еды и фотоаппаратами, а затем днями (а порой и неделями) через специальные окна наблюдают за окружающей обстановкой.

Если повезет, в какой-то момент к ним из лесной чащи выйдут дикие животные, самым желанным из которых, конечно, считается леопард. Между тем еще одна популярная экотропа в «Земле леопарда» — «Кравцовские водопады». Живописный каскад включает пять водопадов: бурные потоки воды падают с каменных ступеней высотой от трех до шести метров.

Эти ступени выступили из земли сотни тысяч лет назад в результате землетрясений. Путь до них из Владивостока занимает около двух часов на автобусе по трассе «Славянка», или 1,5 часа на автомобиле — вначале по трассе «Уссури», а затем по дороге Раздольное — Хасан.

Амур без Тимура

Еще одна возможность прикоснуться к дикой природе в окрестностях Владивостока — это Приморский сафари-парк c 20-летней историей. Он раскинулся на 16 гектарах леса с красивейшим ландшафтом рядом с селом Шкотово. Сюда из Владивостока можно добраться на автомобиле меньше чем за 1,5 часа: вначале по трассе «Уссури», а затем по трассе А188.

Кроме того, до села Шкотово из Владивостока ходят рейсовые автобусы. Главная особенность сафари-парка в том, что он позволяет туристам познакомиться с представителями животного мира Приморья, обитающими в условиях, максимально приближенных к природным.

И посетители, и животные в сафари-парке находятся без барьеров: решеток, рвов и стекол. Вместо этого по всему парку на высоте проложены железные мосты, по которым туристы перемещаются вместе с проводниками. С мостов можно увидеть амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, кабарог и других обитателей.

К слову, есть среди них и ручные животные, которых можно трогать, гладить и кормить: это изюбрь, пятнистые олени, кабанчики и кролики. Между тем вся страна узнала о Приморском сафари-парке в ноябре 2015 года, когда там подружились самец амурского тигра по кличке Амур и домашний козел по кличке Тимур.

Вообще, Тимура отдали Амуру на съедение, но вместо этого животные стали жить вместе: гулять, спать в одном месте, иногда обедать, а затем и играть. Эта пара приобрела всероссийскую популярность: пользователи сети следили за ней месяцами. Но 26 января 2016 года между Амуром и Тимуром произошла стычка: козел едва не погиб в когтях тигра и был переселен.

А Амур живет в сафари-парке до сих пор — со своей подругой, тигрицей Уссури. Они не раз становились родителями, и сегодня Уссури растит двух тигрят от Амура: тигриное семейство неизменно привлекает все новых посетителей в сафари-парк.

Бегущие по волнам

Конечно, отдых в окрестностях Владивостока нельзя представить без моря — здесь все буквально дышит им. Одно из популярнейших туристических мест на побережье — это село Андреевка на берегу бухты Троицы. Пусть из Владивостока туда неблизкий: около 200 километров.

Преодолеть это расстояние можно как на прямых рейсовых автобусах, так и на автомобиле — по главной трассе А370 Хабаровск — Владивосток с поворотом на село Раздольное, а затем на Славянку.

Жизнь на берегу Андреевки кипит: тут есть масса кафе и баров, всевозможных развлечений для туристов, а также идет бойкая торговля морепродуктами

Вот только покупать крабов или другие дары моря в местных уличных палатках не стоит: зачастую их происхождение сложно установить, и есть риск нарваться на некачественные продукты. К слову, туристам в Приморском крае вообще стоит быть осторожными с местными морскими деликатесами.

Даже если пробовать их в проверенных местах в центре Владивостока, но съесть слишком много, можно получить весьма неприятное белковое отравление. Так организм реагирует на непривычное морское меню — все хорошо, но в меру.

Морской отдых в Андреевке развит прекрасно: здесь можно искупаться на местном пляже или взять водную экскурсию на катере за пару тысяч рублей с человека. Туристов катают по заливу Петра Великого, где хватает самых разных достопримечательностей.

Есть среди них природные — такие, как мыс Льва, скала Пьющего дракона или острова Томящегося сердца. Но встречаются и места с историей: к примеру, на берегу бухты Витязь стоит заброшенный военный океанариум, где в советские годы пытались готовить белух-диверсантов и противоминных сивучей.

С заброшенным океанариумом соседствует экомариферма: там марикультурщик Василий Гребенников уже третий год выращивает гребешка, который идет в лучшие рестораны страны.

По словам владельца «морского огорода», секрет выращивания гребешка прост: глубина не больше 15 метров, а также чистая и спокойная вода

В ближайшие годы рядом с экомарифермой может появиться целый туристический лагерь, гости которого смогут отдохнуть на берегу бухты Витязь, полакомиться гребешком и узнать, как его растят местные специалисты. Попробовать гребешка из Витязя можно и в самом Владивостоке: его подают в таких известных городских ресторанах, как ZUMA и Rakushka.

Вообще, залив Петра Великого удивительно богат самыми разными живыми существами, которые чувствуют себя прекрасно в его крепко соленой воде. По словам местных жителей, в залив иногда заходят белухи и даже косатки — правда, чтобы увидеть их, придется отплыть далеко.

Морские млекопитающие не любят шум катеров, которые курсируют от Андреевки и обратно, как машины по оживленной магистрали

Зато туристы легко могут увидеть в этих краях лежбища тюленей-ларг, которые вылезают на камни в хорошую погоду, греются на солнце и дают катерам подходить достаточно близко к себе. А если в Приморье устанавливается жаркая погода, в залив Петра Великого могут заходить даже белые акулы — грозные морские хищницы. Именно поэтому популярные места для купания здесь на всякий случай огорожены специальными сетками.

Приморская Исландия

Одно из самых загадочных и живописных мест Приморского края — полуостров Брюса (Буссе) на западном побережье Амурского залива. Мыс Брюса — самая восточная точка полуострова, на которой стоит маяк Буссе.

Добраться сюда пешком можно от поселка Славянка: он находится в 178 километрах от Владивостока

Доехать в Славянку можно как рейсовым автобусом, так и на машине по одноименной трассе. Сам мыс Брюса сложен из причудливых камней и кекуров — по глыбам можно спуститься к самой кромке моря, увидеть, как волны подходят к берегу и полюбоваться на идущие корабли.

Ветер, пенящиеся волны и обкатанные морем валуны не оставляют равнодушными никого из туристов. С мыса Брюса открывается вид на белоснежный маяк с крестом на крыше: шестигранная каменная башня высотой в десять метров соединена с маленьким домиком, где живет смотритель маяка.

Впрочем, попасть на сам маяк туристы не смогут: это действующий объект Минобороны, и вход туда для посторонних закрыт. По словам директора туристического центра Приморья Ольги Гуревич, многим гостям региона Хасанский район, где расположен мыс Брюса, напоминает северные страны — к примеру, Норвегию или Исландию.

Жители Балтики тоже находят в этих местах что-то свое. Но в Приморье куда теплее, чем на севере, и даже в конце ноября по мысу Брюса можно гулять вполне комфортно.

Однако климат Приморья устроен далеко не так, как привыкли жители Центральной России. Купальный сезон здесь наступает в середине июля и длится до конца сентября. Так что поездка в окрестности Владивостока — прекрасный вариант для тех, кто по каким-то причинам не смог отдохнуть летом, но хочет наверстать упущенное осенью.

Единственное, что может помешать планам отдыхающих, — это тайфуны, зарождающиеся далеко в океане. Порой они приносят в Приморье мощные дожди и ветер. Но об угрозе таких явлений экстренные службы всегда предупреждают очень заранее.

На зов океана

В 2012 году для жителей Владивостока произошло знаковое событие — открылся мост на остров Русский, второй по высоте в мире (324 метра). После этого остров стал активно развиваться: в 2016 году там появился Приморский океанариум, который стал одним из главных мест отдыха горожан с детьми. В здании, имеющем форму ракушки, обитают представители всех океанов и климатических зон земли.

На знакомство с океанариумом стоит сразу заложить несколько часов: быстрее его никак не обойти. Тем более, что, побывав в основном здании, нужно также прогуляться и на уличной территории океанариума, где аллеи проходят вдоль прудов с карпами. А на обратном пути из океанариума, совсем рядом с мостом на остров Русский, находится еще одна примечательная локация — Владивостокская крепость.

Это комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений конца XIX — начала XX века. При его постройке был учтен опыт Русско-японской войны, поэтому крепость была самой укрепленной для своего времени. Любителям истории прогулки среди ее мощных сооружений наверняка придутся по душе.

Ну а те, кто далек от истории, смогут насладиться красивыми видами на пролив Босфор Восточный и сделать эффектные фото на фоне огромного моста, брутальных орудий и развевающихся на ветру флагов. Дальше, за мостом, начинается сам Владивосток — знаменитая столица Приморского края. О том, что посмотреть в городе, «Лента.ру» подробно рассказывала в отдельной статье.

Путешествие в Приморский край — это настоящее приключение для туристов. У этого региона есть свой характер, и он совсем не похож на юг страны, который отдыхающие изъездили вдоль и поперек. Чтобы путешествовать по Приморью было легче, здесь бы разработан новый туристический маршрут «По краю земли». Он создан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и был презентован Восточном экономическом форуме в сентябре. Уже в ближайшее время он может получить статус национального.

В маршрут по Приморскому краю включили сам Владивосток, остров Русский и Хасанский район. Туристы смогут пройти весь маршрут или посетить только его якорные точки

Кроме основных мест, есть и дополнительные, которые можно посетить в свободное время. Маршрут «По краю земли» вскоре будет доступен на сайте Ростуризма. Кроме того, путешествие по нему можно будет приобрести и у туроператоров.