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1 час назад

Турист лишил возлюбленную багажа и провел весь отпуск под арестом

Lenta.ru

Пассажира круизного лайнера вывели с корабля в наручниках после того, как он выбросил багаж своей возлюбленной в море. Об этом сообщает The Express.

Турист лишил возлюбленную багажа и провел весь отпуск под арестом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По сведениям издания, на второй день семидневного круиза турист кинул за борт чемодан своей девушки, лишив ее денег и документов. В результате члены экипажа поместили его в трюм под арест, где он провел всю оставшуюся часть отпуска.

Отмечается, что по окончании круиза мужчину задержала полиция. В публикации говорится, что банковская карта дебошира осталась в его каюте, поэтому его бывшая девушка успела перевести с нее на свой счет крупную сумму денег.

Из-за чего между парой разгорелся скандал, не уточняется.

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