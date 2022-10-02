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1 час назад

Количество туроператоров в Дагестане выросло в два раза в 2022 году

Газета.Ru

Количество официальных туристических операторов в Дагестане в 2022 году выросло в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Об этом заявил вице-премьер региона Муслим Телякавов во время открытия форума "Открытый Дагестан 2022" в Махачкале, передает ТАСС.

Количество туроператоров в Дагестане выросло в два раза в 2022 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Число занятых в сфере туризма возросло до 11 тыс. человек - это те, которые работают официально. Количество туроператоров в республике увеличилась с 17 в 2021 году до 37 - в текущем", - отметил Телякавов.

По его словам, размер туристических услуг, оказанных в регионе, вырос практически на четверть и достиг 5 млрд рублей. Кроме того, в Дагестане проходят мероприятия по классификации гостиниц. Уже сейчас число классифицированных мест для размещения туристов выросло до 72. Он добавил, что полученные показатели говорят о том, что туристическая отрасль в Дагестане развивается, становясь одним из драйверов в структуре республики.

Кроме того, в экономике региона и сфере занятости туризм стал занимать большую нишу. 22 августа "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, писал, что российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи.

Предварительная площадка для строительства нового курорта была выбрана на побережье Каспийского моря в Дагестане. При этом новый курорт может появиться из-за того, что в последнее время в регион значительно вырос туристический поток.

Новости путешествий,Коммерсант,
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