Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
51 минуту назад

«Адовый круиз»: туристы пожаловались на роскошный отдых

Катерина Саломе

Пара британских пенсионеров разочарованы семидневным круизом по Средиземному морю. Туристы столкнулись с многочисленными отменами и задержками рейсов, непогодой, неудачным трансфером, потерянным багажом и коронавирусом, после чего назвали отпуск «адовым». Слова путешественников приводит Daily Mail.

«Адовый круиз»: туристы пожаловались на роскошный отдых
Фото: pixabay.compixabay.com

Супруги Фил и Нора Лавин купили круиз из Венеции по Средиземноморью стоимостью за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей). По их словам, поездка лишила их физического и психического здоровья. Им дважды отменили рейс из Лондона в Италию, в связи с чем им пришлось добираться обходным путем — долететь до Черногории через Хорватию и только в Которе сесть на корабль.

По дороге до конечного пункта их чемодан был утерян, а другой промок насквозь вместе с содержимым. Несмотря на все неудачи британцы не теряли надежды хорошо отдохнуть оставшиеся дни, но сделать им этого не удалось из-за непогоды и пищевого отравления.

Обратная дорога тоже не удалась без приключений. Лайнеру из-за шторма пришлось пришвартоваться не в том порту, поэтому британцы добирались по суше целый час до конечной точки маршрута. По прибытии в аэропорт они снова услышали об отмене рейса в Лондон. В итоге, добравшись до дома обходным маршрутом через Мюнхен, Фил обнаружил, что у него COVID-19.

Разочарованные пенсионеры написали жалобы туроператору и потребовали компенсацию. Однако компания возместила им лишь 680 фунтов стерлингов (41 тысячу рублей) и предоставила 20-процентную скидку на следующую поездку.

Ранее мы писали о том, что турист попал в больницу, глотнув воду из бассейна на Бали.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители