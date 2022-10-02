«Адовый круиз»: туристы пожаловались на роскошный отдых

Пара британских пенсионеров разочарованы семидневным круизом по Средиземному морю. Туристы столкнулись с многочисленными отменами и задержками рейсов, непогодой, неудачным трансфером, потерянным багажом и коронавирусом, после чего назвали отпуск «адовым». Слова путешественников приводит Daily Mail.

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Супруги Фил и Нора Лавин купили круиз из Венеции по Средиземноморью стоимостью за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей). По их словам, поездка лишила их физического и психического здоровья. Им дважды отменили рейс из Лондона в Италию, в связи с чем им пришлось добираться обходным путем — долететь до Черногории через Хорватию и только в Которе сесть на корабль.

По дороге до конечного пункта их чемодан был утерян, а другой промок насквозь вместе с содержимым. Несмотря на все неудачи британцы не теряли надежды хорошо отдохнуть оставшиеся дни, но сделать им этого не удалось из-за непогоды и пищевого отравления.

Обратная дорога тоже не удалась без приключений. Лайнеру из-за шторма пришлось пришвартоваться не в том порту, поэтому британцы добирались по суше целый час до конечной точки маршрута. По прибытии в аэропорт они снова услышали об отмене рейса в Лондон. В итоге, добравшись до дома обходным маршрутом через Мюнхен, Фил обнаружил, что у него COVID-19.

Разочарованные пенсионеры написали жалобы туроператору и потребовали компенсацию. Однако компания возместила им лишь 680 фунтов стерлингов (41 тысячу рублей) и предоставила 20-процентную скидку на следующую поездку.