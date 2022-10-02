Некоторые туристы из России решили задержаться в Хургаде

Египет стал одним из направлений, куда после 21 сентября устремились многие россияне, так как для въезда в страну достаточно приобрести в аэропорту визовую марку за 25 долларов. В местных соцсетях множатся вопросы с новых аккаунтов: мужчины интересуются арендой жилья и перспективами найти работу. Корреспондент TourDom.ru оценил ситуацию в Хургаде.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В последнюю неделю на египетских курортах стало заметно больше русской речи – в кафе, туристических зонах, супермаркетах. В пабликах отмечают, что туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на ближайшие даты были выкуплены в основном мужчинами. Об этом свидетельствуют и фото из аэропортов, откуда вылетают рейсы в Египет.

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На жилищном рынке Хургады появилось больше запросов на аренду. В частности, первоначально прибывшие в отели российские туристы стали искать небольшие квартиры сроком на 1–3 месяца. Рынок жилья в городе достаточно большой, и новый спрос пока не привел к росту цен.

Стоимость аренды студии или квартиры с одной спальней начинается от 2 тыс. фунтов (100 долларов) в месяц. Как правило, дополнительно оплачивают электроэнергию и водоснабжение, услуги консьержа. В одном из чатов, к примеру, есть предложение по безналичному расчету через российский банк. Однако найти комфортное размещение проблематично. Минимальная стоимость небольшой квартиры в хорошем ЖК – около 300 долларов.

О желании задержаться в стране говорит частота вопросов в соцсетях о правилах продления визы и возможности найти работу. Если действие визовой марки можно увеличить до 3 месяцев бесплатно, а потом достаточно легко оформить новые разрешения на пребывание в стране, то с работой здесь сложно.

Как комментируют в паблике, теоретически можно найти вакансию аниматора в отель с оформлением рабочей визы. Чаще же всего будет предложена работа на нелегальных условиях. Как вариант, обсуждают долгожители Хургады, оказывать услуги в виде мастеров по ремонту жилья, техники и других востребованных работ из сферы услуг. И обслуживать местных русскоязычных резидентов на договорной основе.