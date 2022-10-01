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39 минут назад

В АТОР рассказали, куда дешевле всего полететь в Азии

Москва24

Дешевле всего в Азии в конце октября и ноябре обойдется отдых на Шри-Ланке и в Таиланде. Об этом сообщает АТОР. Так, цены на тур на двоих на 8 ночей на Шри-Ланку начинаются от 163 тысяч рублей.

В АТОР рассказали, куда дешевле всего полететь в Азии
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В Таиланд вдвоем можно поехать на 8 ночей минимум за 180 тысяч рублей. Турпакет на Бали на 14 ночей в ноябре обойдется в 224 тысячи рублей на двоих. Отправиться во Вьетнам предлагают за 230 тысяч рублей. В Малайзию путевка будет стоить минимум 270 тысяч рублей.

Ранее эксперт в области внутреннего туризма Илья Власов рассказал о направлениях по России, где можно провести отпуск в октябре. В список попали Сочи, Алушта и Геленджик.

Турагент отмечал, что в Сочи в октябре бывает до 25 градусов, а температура воды сохраняется до 19–23 градусов. В Алуште температура воздуха и воды составляет 20–22 градуса. На сегодняшний день, несмотря на ограничения, туристы из Москвы могут доехать туда поездом.

Новости путешествий,Илья Власов,
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