В АТОР рассказали, куда дешевле всего полететь в Азии

Дешевле всего в Азии в конце октября и ноябре обойдется отдых на Шри-Ланке и в Таиланде. Об этом сообщает АТОР. Так, цены на тур на двоих на 8 ночей на Шри-Ланку начинаются от 163 тысяч рублей.

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В Таиланд вдвоем можно поехать на 8 ночей минимум за 180 тысяч рублей. Турпакет на Бали на 14 ночей в ноябре обойдется в 224 тысячи рублей на двоих. Отправиться во Вьетнам предлагают за 230 тысяч рублей. В Малайзию путевка будет стоить минимум 270 тысяч рублей.

Ранее эксперт в области внутреннего туризма Илья Власов рассказал о направлениях по России, где можно провести отпуск в октябре. В список попали Сочи, Алушта и Геленджик.