Стюардесса рассказала о самом грязном и негигиеничном месте в самолете

Бывшая стюардесса Джейн рассказала, в каких местах самолета вам следует быть особенно осторожными, когда дело доходит до микробов.

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Самым негигиеничным местом оказался не туалет. Оказалось, что

подносы на сидениях являются основными источниками микробов:

«Они могут выглядеть достаточно чистыми, но поддоны в спинках сидений — большие очаги микробов...

Поддоны для спинок сидений обычно не чистят между посадками, особенно при коротких пересадках».

Бортпроводница призывает людей брать с собой в самолет антибактериальные салфетки, чтобы защитить себя от любых бактерий и грязи, поскольку иногда эти части самолета не всегда очищаются между рейсами.

Эксперт по путешествиям объяснил, что «глубокая уборка проводится ночью или во время планового технического обслуживания».

По словам стюардессы, вместо того, чтобы ставить на подносы напитки и закуски, предыдущий пассажир мог менять подгузники или спать на нем.

Подробно описывая другие области, на которые следует обратить внимание, Джейн напоминает пассажирам, что ремни безопасности могут быть еще одним источником микробов, поскольку к ним регулярно прикасаются самые разные люди.

«Также протрите пряжки сидений и подголовники у прохода, потому что вы никогда не знаете, какие пальцы могли коснуться их, прежде чем вы сели на борт», — добавляет она.