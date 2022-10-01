Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
27 минут назад

Огласите весь список: что запрещено делать на борту самолета Ким Кардашьян стоимостью 150 миллионов долларов

Super.ru

«Не дыши. Ничего не трогай», — эту фразу, которую Ким говорит всем своим попутчикам, можно было бы сделать девизом ее частной авиакомпании. И похоже, в этой шутке присутствует доля правды. Оказывается, у звезды есть строгий набор правил для счастливчиков, которым повезло оказаться на борту ее самолета стоимостью 150 миллионов долларов (на таком же, кстати, перемещается по миру один из богатейших людей планеты Джефф Безос). А все для того, чтобы сохранить дорогостоящее средство передвижения в первозданном виде. Исключений Ким не сделает даже для членов своей семьи.

Что запрещено делать на борту самолета Ким Кардашьян
Фото: Super.ruSuper.ru

Нет автозагару

В новом эпизоде шоу The Kardashians Кендалл Дженнер говорит сестре по FaceTime, что перед полетом в Милан хочет воспользоваться автозагаром. Реакция Ким бесценна: «Ты видела мои кашемировые сиденья? И пятнышка от автозагара не должно остаться на моих кашемировых сиденьях». Что ж, звучит убедительно — вот только интерсно, к макияжу это правило тоже относится? Просто не можем поверить, что Ким и ее сестры садятся в самолет без своего знаменитого боевого раскраса.

В самолет — только в тапочках Skims

Ким просит пассажиров не носить уличную обувь на борту самолета. Сестры, дети, друзья детей перед входом в салон переобуваются в тапочки ее собственного бренда. И правильно, на полу так остается меньше грязи — да и реклама для Skims отличная.

Никакой жирной еды

В принципе, против перекуса на борту Ким ничего не имеет: в самолете есть свой холодильник с закусками и вафлями. А вот на предложение Кендалл заказать в качестве горячего блюда пасту она ответила резким отказом: «Мы летим в чертову Италии. Мы не будем есть макароны в самолете». Что ж, очень предусмотрительно: от карбонары жирных пятен на креслах не избежать!

Не знаем как вы, а мы все это прочитали и как-то резко расхотели становиться попутчиками звездной семейки. А то мало ли, вдруг Ким и правда дышать запретит?

Новости путешествий,Кендалл Дженнер,Джефф Безос,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители