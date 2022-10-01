Что запрещено делать на борту самолета Ким Кардашьян

«Не дыши. Ничего не трогай», — эту фразу, которую Ким говорит всем своим попутчикам, можно было бы сделать девизом ее частной авиакомпании. И похоже, в этой шутке присутствует доля правды. Оказывается, у звезды есть строгий набор правил для счастливчиков, которым повезло оказаться на борту ее самолета стоимостью 150 миллионов долларов (на таком же, кстати, перемещается по миру один из богатейших людей планеты Джефф Безос). А все для того, чтобы сохранить дорогостоящее средство передвижения в первозданном виде. Исключений Ким не сделает даже для членов своей семьи.

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Нет автозагару

В новом эпизоде шоу The Kardashians Кендалл Дженнер говорит сестре по FaceTime, что перед полетом в Милан хочет воспользоваться автозагаром. Реакция Ким бесценна: «Ты видела мои кашемировые сиденья? И пятнышка от автозагара не должно остаться на моих кашемировых сиденьях». Что ж, звучит убедительно — вот только интерсно, к макияжу это правило тоже относится? Просто не можем поверить, что Ким и ее сестры садятся в самолет без своего знаменитого боевого раскраса.

В самолет — только в тапочках Skims

Ким просит пассажиров не носить уличную обувь на борту самолета. Сестры, дети, друзья детей перед входом в салон переобуваются в тапочки ее собственного бренда. И правильно, на полу так остается меньше грязи — да и реклама для Skims отличная.

Никакой жирной еды

В принципе, против перекуса на борту Ким ничего не имеет: в самолете есть свой холодильник с закусками и вафлями. А вот на предложение Кендалл заказать в качестве горячего блюда пасту она ответила резким отказом: «Мы летим в чертову Италии. Мы не будем есть макароны в самолете». Что ж, очень предусмотрительно: от карбонары жирных пятен на креслах не избежать!