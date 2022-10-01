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1 час назад

Женщины и студенты коммерческих вузов смогут путешествовать

TourDom

Призыв в рамках частичной мобилизации не коснется женщин, сообщил 1 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

Женщины и студенты коммерческих вузов смогут путешествовать
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Глава военного ведомства отметил, что освобождаются от призыва и студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. Он пояснил, что сегодня завершится подготовка соответствующих изменений в указ президента.

Таким образом, число людей, которые смогут продолжать путешествовать за границу, увеличится.

Ранее в Министерстве обороны разъяснили, какие специалисты не привлекаются к частичной мобилизации. В частности, в их перечень вошли граждане с высшим образованием, работающие в секторе информационных технологий, которые задействованы в аккредитованных IT-компаниях. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России составило список специальностей, по которым можно получить отсрочку от мобилизации, который включает 195 пунктов.

Право на отсрочку получили также работники операторов связи из числа тех, кто обеспечивает устойчивость функционирования отдельных сооружений и линий коммуникаций, сотрудники ряда медиахолдингов – издатели, учредители редакций, журналисты, а также сотрудники финансовых организаций.

Новости путешествий,Сергей Шойгу,Минкомсвязь РФ,
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