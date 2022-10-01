Женщины и студенты коммерческих вузов смогут путешествовать

Призыв в рамках частичной мобилизации не коснется женщин, сообщил 1 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Глава военного ведомства отметил, что освобождаются от призыва и студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. Он пояснил, что сегодня завершится подготовка соответствующих изменений в указ президента.

Таким образом, число людей, которые смогут продолжать путешествовать за границу, увеличится.

Ранее в Министерстве обороны разъяснили, какие специалисты не привлекаются к частичной мобилизации. В частности, в их перечень вошли граждане с высшим образованием, работающие в секторе информационных технологий, которые задействованы в аккредитованных IT-компаниях. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России составило список специальностей, по которым можно получить отсрочку от мобилизации, который включает 195 пунктов.