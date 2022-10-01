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2 часа назад

PEGAS Touristik предлагают туры в Египет с вылетом из четырех городов России

runews24.ru

PEGAS Touristik предлагает путешественникам отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, включающие в себя перевозку авиакомпанией Рейсы будут осуществляться на Boeing 777-200 из 4 городов России: Москва — с 31 октября, Казань — 23 ноября, Екатеринбург и Санкт-Петербург — 30 ноября.

PEGAS Touristik предлагают туры в Египет с вылетом из четырех городов России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что цены у туроператора ниже, чем у других представителей туристической сферы.

Так, недельный тур на двоих и с размещением в отеле 3 звезды будет стоить 91.4 тысячи рублей. Для отдыха в отеле 5 звезд 104,7 тысячи рублей.

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