PEGAS Touristik предлагают туры в Египет с вылетом из четырех городов России

PEGAS Touristik предлагает путешественникам отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, включающие в себя перевозку авиакомпанией Рейсы будут осуществляться на Boeing 777-200 из 4 городов России: Москва — с 31 октября, Казань — 23 ноября, Екатеринбург и Санкт-Петербург — 30 ноября.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что цены у туроператора ниже, чем у других представителей туристической сферы.