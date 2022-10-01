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2 часа назад

Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть в бархатный сезон

РИА "ФедералПресс"

Топ-10 популярных российских городов для отдыха составил сервис бронирования домов и отелей Tvil.ru. Первые три места заняли любимые многими Сочи, Питер и Ялта.

Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть в бархатный сезон
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

А вот столица России расположилась только на четвертой позиции рейтинга. Почетное пятое место заняла Казань. Остальные позиции забрали Калининград, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Гагра. Однако среди этих 10 городов только один оказался самым выгодным по проживанию.

Если вы решили отправиться в бархатный сезон в Калининград, то отдадите за проживание в отеле в среднем всего 2,5 тысячи рублей за ночь. Несмотря на это, дольше всего россияне отдыхают в Гагре – семь ночей. В Кисловодске, Сочи и Ялте остаются только на шесть ночей, пишет «Экономика сегодня».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что туристка возмутилась стоимостью тура в Адлер.

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