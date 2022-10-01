В столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за тумана

Сегодня погодные условия вмешались в работу столичных аэропортов. Некоторые районы Москвы и Подмосковья оказались накрыты густым туманом, видимость очень сильно снизилась. Так, во Внуково и Домодедово пришлось задержать более 20 рейсов и отменить 15. Подробнее рассказало издание «Версия» со ссылкой на «Яндекс.Расписание».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Во Внуково отменили 6 рейсов, задержали 20. В Шереметьево отменили столько же, а задержали два. В Домодедово из-за тумана пришлось отменить три рейса, еще один задерживается.