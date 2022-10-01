Где находится «пуп Земли»

Вообще-то выражение «пуп Земли» появилось не просто так. На планете действительно есть такое место, причем не одно. "Рамблер" рассказывает, где можно найти пуп Земли.

Фото: Тара-Амингу/commons.m.wikimedia.org Тара-Амингу/commons.m.wikimedia.org

Россия

В России есть собственный пуп Земли и находится он в городе Кунгур Пермского края на набережной реки Сылвы. На этом месте установлен символический пуп, который считается местной достопримечательностью. Конечно же, здесь стоит загадывать желания.

Израиль

Sergey Serous/commons.m.wikimedia.org

Считается, что пуп Земли расположен напротив входа в пещеру Гроба Господня. Сейчас на этом месте установлена мраморная чаша, внутри которой хранится шар с изображением креста.

Греция

В Греции тоже есть пуп Земли, на греческом его называют Омфал, находится он в Дельфах. По легенде, он хранился когда-то в храме Аполлона и символизировал его величие. По другой версии, это краеугольный камень, ставший той точкой, с которой началось мироздание.

Перу

В Перу есть целый город — Куско, название которого переводится как пуп Земли. Когда-то здесь была древняя столица государства инков. Кстати, на острове Пасхи пупом Земли называли площадку перед идолами, ко которой совершались жертвоприношения.

Китай

Iswzo/commons.m.wikimedia.org

Китайцы полагают, что пуп Земли — это не то иное, как гора Суншань.