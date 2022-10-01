Где находится «пуп Земли»

Вообще-то выражение «пуп Земли» появилось не просто так. На планете действительно есть такое место, причем не одно. "Рамблер" рассказывает, где можно найти пуп Земли.
В России есть собственный пуп Земли и находится он в городе Кунгур Пермского края на набережной реки Сылвы. На этом месте установлен символический пуп, который считается местной достопримечательностью. Конечно же, здесь стоит загадывать желания.
Считается, что пуп Земли расположен напротив входа в пещеру Гроба Господня. Сейчас на этом месте установлена мраморная чаша, внутри которой хранится шар с изображением креста.
В Греции тоже есть пуп Земли, на греческом его называют Омфал, находится он в Дельфах. По легенде, он хранился когда-то в храме Аполлона и символизировал его величие. По другой версии, это краеугольный камень, ставший той точкой, с которой началось мироздание.
В Перу есть целый город — Куско, название которого переводится как пуп Земли. Когда-то здесь была древняя столица государства инков. Кстати, на острове Пасхи пупом Земли называли площадку перед идолами, ко которой совершались жертвоприношения.
Китайцы полагают, что пуп Земли — это не то иное, как гора Суншань.
Наверняка и в других странах есть свои места, которые носят гордое название — пуп Земли. Это хорошо известно местным, но пока у них не хватило времени на то, чтобы привлечь к себе туристов. Или желания.