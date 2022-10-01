Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Где находится «пуп Земли»

Катя Кобышева

Вообще-то выражение «пуп Земли» появилось не просто так. На планете действительно есть такое место, причем не одно. "Рамблер" рассказывает, где можно найти пуп Земли.

Где находится «пуп Земли»
Фото: Тара-Амингу/commons.m.wikimedia.orgТара-Амингу/commons.m.wikimedia.org

Россия

В России есть собственный пуп Земли и находится он в городе Кунгур Пермского края на набережной реки Сылвы. На этом месте установлен символический пуп, который считается местной достопримечательностью. Конечно же, здесь стоит загадывать желания.

Израиль

Sergey Serous/commons.m.wikimedia.org

Считается, что пуп Земли расположен напротив входа в пещеру Гроба Господня. Сейчас на этом месте установлена мраморная чаша, внутри которой хранится шар с изображением креста.

Греция

В Греции тоже есть пуп Земли, на греческом его называют Омфал, находится он в Дельфах. По легенде, он хранился когда-то в храме Аполлона и символизировал его величие. По другой версии, это краеугольный камень, ставший той точкой, с которой началось мироздание.

Перу

В Перу есть целый город — Куско, название которого переводится как пуп Земли. Когда-то здесь была древняя столица государства инков. Кстати, на острове Пасхи пупом Земли называли площадку перед идолами, ко которой совершались жертвоприношения.

Китай

Iswzo/commons.m.wikimedia.org

Китайцы полагают, что пуп Земли — это не то иное, как гора Суншань.

Наверняка и в других странах есть свои места, которые носят гордое название — пуп Земли. Это хорошо известно местным, но пока у них не хватило времени на то, чтобы привлечь к себе туристов. Или желания.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители