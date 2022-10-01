Испания осталась единственной в Европе, где еще действуют ковидные ограничения

Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 и высокие показатели вакцинации, Испания по-прежнему требует от всех путешественников из третьих стран предъявить по прибытии сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или результат тестирования.

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Требование предъявить один из вышеупомянутых сертификатов распространяется на всех прибывающих из третьих стран, кому исполнилось 12 лет.

Испанские власти объясняют, что туристы должны убедиться, что их документы действительны, чтобы получить разрешение на въезд в страну. Сертификат о вакцинации считается действительным, если путешественник прошел первичную вакцинацию за последние 270 дней или получил бустерную прививку.

Иностранцы, которые не были вакцинированы, также могут въехать в Испанию, если они предъявят справку о выздоровлении за последние шесть месяцев или результаты тестирования. Испания принимает экспресс-тесты на антиген, взятые в течение 24 часов до прибытия, и ПЦР-тесты, свежестью не более 72 часов.

Такие правила въезда будут действовать до 15 ноября — такая информация поступила из испанского Минздрава. Там же говорится, что гражданам третьих стран больше не нужно заполнять форму медицинского контроля или предъявлять QR-код.

«Со вторника, 20 сентября 2022 года, портал Spain Travel Health (SpTH), как Интернет-сайт, так и мобильное приложение, больше не функционируют. Поэтому с этой даты нет необходимости заполнять форму медицинского контроля для поездки в Испанию или предъявлять QR-код при прохождении границы», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения. Достаточно предоставить документ о вакцинации, выздоровлении или тестировании.