Таиланд отменил все COVID-ограничения на въезд для туристов

Отметим, что ограничения, связанные с коронавирусом, продлевались 19 раз, а впервые они были введены в марте 2020-го. В сентябре этого года власти Таиланда приняли решение отменить их в рамках перехода королевства к постпандемийной фазе. Так, теперь для прибывающих в государство отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на ковид.