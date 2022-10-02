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1 час назад

Еще одна страна отменила все COVID-ограничения на въезд для иностранных туристов

Primpressиещё 1

Решение об отмене коронавирусных ограничений приняли власти Таиланда. Изменения начали действовать с 1 октября, сообщает PRIMPRESS.

Таиланд отменил все COVID-ограничения на въезд для туристов
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Отметим, что ограничения, связанные с коронавирусом, продлевались 19 раз, а впервые они были введены в марте 2020-го. В сентябре этого года власти Таиланда приняли решение отменить их в рамках перехода королевства к постпандемийной фазе. Так, теперь для прибывающих в государство отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на ковид.

Напомним, ранее Южная Корея отменила очередное коронавирусное ограничение для въезда в страну

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