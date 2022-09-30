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38 минут назад

Авиапассажирка заметила изменившийся цвет лица и рук попутчицы и спасла ей жизнь

Lenta.ru

Стюардесса спасла жизнь пассажирке, сердце которой остановилось во время полета. Об этом сообщает The Independent.

Женщина заметила цвет лица и рук попутчицы и спасла ей жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Незадолго до посадки рейса авиакомпании Sunwing, который следовал из Канкуна в Торонто, бортпроводница Мариса Родригес (Marisa Rodrigues) увидела, что ее зовет одна из пассажирок. Женщина объяснила, что заметила изменившийся цвет лица и рук попутчицы, которая сидела рядом, — лицо ее соседки посерело, а руки и кожа вокруг рта приобрели сине-багровый оттенок.

Родригес, проработавшая членом экипажа более 18 лет, сразу же сориентировалась в ситуации и начала делать женщине массаж сердца и искусственное дыхание. Оказывать первую помощь ей помогли медсестра и студент медицинского колледжа, которые были в числе пассажиров.

«Когда мы начали использовать дефибриллятор, то почувствовали, что у женщины слабое сердцебиение», — рассказала стюардесса. Позднее, после приземления, борт встретили экстренные службы, пассажирку доставили в больницу. Подробности ее состояния не уточняются.

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