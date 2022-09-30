Женщина заметила цвет лица и рук попутчицы и спасла ей жизнь

Стюардесса спасла жизнь пассажирке, сердце которой остановилось во время полета. Об этом сообщает The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Незадолго до посадки рейса авиакомпании Sunwing, который следовал из Канкуна в Торонто, бортпроводница Мариса Родригес (Marisa Rodrigues) увидела, что ее зовет одна из пассажирок. Женщина объяснила, что заметила изменившийся цвет лица и рук попутчицы, которая сидела рядом, — лицо ее соседки посерело, а руки и кожа вокруг рта приобрели сине-багровый оттенок.

Родригес, проработавшая членом экипажа более 18 лет, сразу же сориентировалась в ситуации и начала делать женщине массаж сердца и искусственное дыхание. Оказывать первую помощь ей помогли медсестра и студент медицинского колледжа, которые были в числе пассажиров.