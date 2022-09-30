Таиланд увеличит срок безвиза для российских туристов до 45 дней

Правительство Таиланда приняло решение увеличить срок безвизового нахождения россиян в стране с 30 до 45 дней. Об этом в пятницу сообщило Генконсульство России в Пхукете.

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В частности, нововведение официально вступает в силу 1 октября и будет актуально до 31 марта 2023 года. Согласно новым правилам, после окончания безвизового периода пребывания граждане РФ смогут продлить его еще на 7 дней.

Также возможно использовать и схему с временным выездом в любую соседнюю страну и возвращением в Таиланд. Тогда протокол обнуляется, и без дополнительной визы в королевстве снова можно находиться 1,5 месяца.

«При этом фактическое решение о пересечении иностранным гражданином государственной границы будет приниматься иммиграционным офицером в пункте пропуска в каждом случае индивидуально», – пояснили в диппредставительстве.

Интересно, что о новых правилах стало известно еще месяц назад. Однако тогда на россиян они не распространялись. Вся сложность состояла в том, что есть два типа безвизового соглашения: Tourist Visa Exemption Scheme и Bilateral Agreement. При этом страны, с которыми королевство заключило первый тип договора, получали увеличенный срок безвиза, а для второго типа нововведение не действовало. В отношении России применяется как раз Bilateral Agreement. Впрочем, к началу нового туристического сезона чиновники решили и здесь изменить правила.