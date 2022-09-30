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1 час назад

Как изменились цены на авиабилеты за границу из регионов

TourDom

Редакция проанализировала предложения авиакомпаний с вылетами из городов России в ближайшие дни. Как оказалось, по некоторым направлениям цены на билеты становятся более адекватными во второй половине осени, но далеко не по всем.

Как изменились цены на авиабилеты за границу из регионов
Фото: TourDomTourDom

Из Сочи в Ереван можно улететь за 68 тыс. прямым рейсом FlyOne Armenia уже завтра. Нормальные ценники можно найти только с 20 октября. Доступно несколько предложений от разных авиакомпаний стоимостью от 7500 до 10 000 руб. Добраться в Дубай из Сочи без стыковок 1 октября можно с авиакомпанией «Россия» лишь за 95 тыс. В 20-х числах октября цена билетов на прямые рейсы вдвое меньше, а с вполне комфортной пересадкой можно улететь примерно за 25.

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Из Екатеринбурга в Астану прямо сейчас отправиться проблематично. Только с двумя-тремя пересадками, с которыми в Казахстан полетит только тот, кому ну о-о-очень надо. Хотя, может, оно того и стоит, ведь такой маршрут обойдется тысяч в 30. А вот прямые рейсы есть, например на 3 и 5 октября, но вряд ли они обрадуют: самый дешевый – 54 тыс. без багажа. Уже с 26 октября улететь можно по приемлемым ценам. От 8 тыс. в экономе без пересадок.

В ОАЭ с Урала 1 октября можно добраться только стыковочными рейсами. Цены начинаются от 125 тыс. с пересадкой в Москве. Дешевле, чем за 81 тыс. руб. по прямому маршруту в следующий месяц, вы не улетите. С середины ноября билеты предлагают от 40 тыс. с багажом. Со стыковкой в Москве или Астане в этот период можно отправиться примерно за 25 тыс.

В Стамбул из Кольцово самый бюджетный вариант на 1 октября обойдется в 75 тыс. руб. И это будет маршрут с пересадкой. Прямым рейсом можно улететь 4 октября. Билеты в наличии – возможно, потому что начинаются от 81 тыс. за экономкласс с багажом. В конце октября эти же варианты сервисы бронирования предлагают за 26 тыс. А с пересадкой в ноябре можно улететь примерно за 15 тыс. Стыковку в Ереване готова организовать FlyOne Armenia.

Из Самары в Дубай 1 октября можно улететь прямым рейсом flydubai всего за 166 тыс. И предложение не ограниченно. А вот 5 октября тот же перевозчик готов взять на борт за 66 тыс. И это самые низкие цены на ближайший месяц. Есть комфортные, но немногочисленные варианты стыковки в Ташкенте за 39 тыс. В ноябре за эту стоимость можно взять прямые рейсы.

Если нужно прямо сейчас в Стамбул, то 1 октября стыковочным рейсом с багажом вы сделаете это за 87 тыс. Во второй половине октября по прямому маршруту предложения начинаются от 27 тыс. В ноябре-декабре цены опускаются до 20 тыс., но не меньше. Процентов на 25 расходы можно сократить, но в том случае, если в ваши даты окажется один из более бюджетных стыковочных вариантов.

Ранее редакция TourDom.ru проанализировала предложения авиакомпаний по популярным направлениям из Москвы.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,
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