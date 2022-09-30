Как изменились цены на авиабилеты за границу из регионов

Редакция проанализировала предложения авиакомпаний с вылетами из городов России в ближайшие дни. Как оказалось, по некоторым направлениям цены на билеты становятся более адекватными во второй половине осени, но далеко не по всем.

Фото: TourDom TourDom

Из Сочи в Ереван можно улететь за 68 тыс. прямым рейсом FlyOne Armenia уже завтра. Нормальные ценники можно найти только с 20 октября. Доступно несколько предложений от разных авиакомпаний стоимостью от 7500 до 10 000 руб. Добраться в Дубай из Сочи без стыковок 1 октября можно с авиакомпанией «Россия» лишь за 95 тыс. В 20-х числах октября цена билетов на прямые рейсы вдвое меньше, а с вполне комфортной пересадкой можно улететь примерно за 25.

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Из Екатеринбурга в Астану прямо сейчас отправиться проблематично. Только с двумя-тремя пересадками, с которыми в Казахстан полетит только тот, кому ну о-о-очень надо. Хотя, может, оно того и стоит, ведь такой маршрут обойдется тысяч в 30. А вот прямые рейсы есть, например на 3 и 5 октября, но вряд ли они обрадуют: самый дешевый – 54 тыс. без багажа. Уже с 26 октября улететь можно по приемлемым ценам. От 8 тыс. в экономе без пересадок.

В ОАЭ с Урала 1 октября можно добраться только стыковочными рейсами. Цены начинаются от 125 тыс. с пересадкой в Москве. Дешевле, чем за 81 тыс. руб. по прямому маршруту в следующий месяц, вы не улетите. С середины ноября билеты предлагают от 40 тыс. с багажом. Со стыковкой в Москве или Астане в этот период можно отправиться примерно за 25 тыс.

В Стамбул из Кольцово самый бюджетный вариант на 1 октября обойдется в 75 тыс. руб. И это будет маршрут с пересадкой. Прямым рейсом можно улететь 4 октября. Билеты в наличии – возможно, потому что начинаются от 81 тыс. за экономкласс с багажом. В конце октября эти же варианты сервисы бронирования предлагают за 26 тыс. А с пересадкой в ноябре можно улететь примерно за 15 тыс. Стыковку в Ереване готова организовать FlyOne Armenia.

Из Самары в Дубай 1 октября можно улететь прямым рейсом flydubai всего за 166 тыс. И предложение не ограниченно. А вот 5 октября тот же перевозчик готов взять на борт за 66 тыс. И это самые низкие цены на ближайший месяц. Есть комфортные, но немногочисленные варианты стыковки в Ташкенте за 39 тыс. В ноябре за эту стоимость можно взять прямые рейсы.

Если нужно прямо сейчас в Стамбул, то 1 октября стыковочным рейсом с багажом вы сделаете это за 87 тыс. Во второй половине октября по прямому маршруту предложения начинаются от 27 тыс. В ноябре-декабре цены опускаются до 20 тыс., но не меньше. Процентов на 25 расходы можно сократить, но в том случае, если в ваши даты окажется один из более бюджетных стыковочных вариантов.