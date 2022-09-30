С 1 октября аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

Как сообщает Росавиация, завтра, 1 октября, в аэропорту Калининграда Храброво с будет введен режим открытого неба. Так, иностранным авиакомпаниям будет разрешено выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства. Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим будет действовать два года.