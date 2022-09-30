С 1 октября аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября.
Как сообщает Росавиация, завтра, 1 октября, в аэропорту Калининграда Храброво с будет введен режим открытого неба. Так, иностранным авиакомпаниям будет разрешено выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства. Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим будет действовать два года.
По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, режим открытого неба подразумевает, что в данный конкретный аэропорт смогут летать любые компании из третьих стран. Делается это потому, что в текущих условиях Калининград представляет собой «отчасти изолированный остров», авиация стала наиболее актуальным способом передвижения.
Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».