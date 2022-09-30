Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

С 1 октября аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

Daily Moscow

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября.

С 1 октября аэропорт Калининграда введет режим открытого неба
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Как сообщает Росавиация, завтра, 1 октября, в аэропорту Калининграда Храброво с будет введен режим открытого неба. Так, иностранным авиакомпаниям будет разрешено выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства. Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим будет действовать два года.

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, режим открытого неба подразумевает, что в данный конкретный аэропорт смогут летать любые компании из третьих стран. Делается это потому, что в текущих условиях Калининград представляет собой «отчасти изолированный остров», авиация стала наиболее актуальным способом передвижения.

Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».

Новости путешествий,Роман Гусаров,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители