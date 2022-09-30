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1 час назад

Пилот показал, как выглядит встреча двух самолетов: видео

Стелла Шмель

Пилот поделился видео из кабины, в котором показал, как на приборах отображаются самолеты, находящиеся неподалеку.

Информацию о приближающемся воздушном судне видно на радиолокаторе. По нему можно определить номер рейса, высоту, на которой находится судно, его маршрут и скорость.

Попасть в кабину пилота хотели бы многие. Когда-то дверь не запиралась, и те, кто хорошо знают, чего хотят, не боятся задавать вопросы и всегда идут к своим целям, имели шансы там оказаться. Но сейчас ситуация изменилась. Требования безопасности таковы, что в кабину пилота попасть нельзя, дверь заперта, и даже бортпроводники не могут войти к ним в любой момент. Что же остается? Всевозможные музеи, посвященные гражданской и военной авиации, симуляторы полетов в развлекательных центрах и, конечно же, видео из кабины пилота.

Подробнее о том, как пилоты определяют приближающиеся самолеты, смотрите в видео "Рамблера".

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