Попасть в кабину пилота хотели бы многие. Когда-то дверь не запиралась, и те, кто хорошо знают, чего хотят, не боятся задавать вопросы и всегда идут к своим целям, имели шансы там оказаться. Но сейчас ситуация изменилась. Требования безопасности таковы, что в кабину пилота попасть нельзя, дверь заперта, и даже бортпроводники не могут войти к ним в любой момент. Что же остается? Всевозможные музеи, посвященные гражданской и военной авиации, симуляторы полетов в развлекательных центрах и, конечно же, видео из кабины пилота.