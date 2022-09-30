Как добраться до Петергофа осенью

Золотой осенью в Петергоф

Осенью Санкт-Петербург особенно чарует. Дикая природа и парки прекрасны в своей увядающей красоте, народу мало, очередей нет. Про осенние пригороды можно много рассказывать, но лучше увидеть их собственными глазами, отправившись в Петергоф на метеоре. В это время года повсюду открываются великолепные виды. В сентябре трава еще зеленая, а деревья начинают желтеть и краснеть. В октябре в полные права вступает золотая осень. В это время Петергофе можно не только полюбоваться рукотворными красотами, но и собрать отличный осенний букет из разноцветных листьев, вдоволь насладиться по-осеннему горьковатым и свежим воздухом.

Особенности водного пути

Дорога на метеоре занимает 35 минут. Осенней порой южное побережье Финского залива радует взгляд красивыми пейзажами. Судно мчится по водной глади под безбрежным небом, а купившие билеты на метеор в Петергоф пассажиры имеют возможность наслаждаться теплом салона и великолепным обзором из иллюминаторов.Для кормовой части салона предлагаются недорогие билеты стандарт. Чтобы сидеть в средней части, нужно купить билеты комфорт-класса. Они предусматривают расположение с удобствами, у окна, где можно увидеть много интересного. Путешественник с билетами класса комфорт не упустит ни малейшей детали. Нахождение в светлом и уютном салоне у окна дает возможность с комфортом насладиться классическими видами Северной столицы и природными красотами, расположенными между Санкт-Петербургом и Петергофом.Билеты бизнес-класса позволяют занять самые роскошные места, расположенные в носовой части судна. Там находятся панорамные окна, поэтому обзор будет безупречным: можно видеть все, что происходит впереди, справа и слева. Пассажирам приносят горячие напитки и закуски.

Что нужно знать, отправляясь в Петергоф на метеоре

В связи с популярностью маршрута рекомендуется заранее приобрести билеты здесь. Сайт компании Неватрип дает возможность выбрать удобные места согласно своего бюджета и купить билеты немедленно, не выходя из дома. Места можно выбрать здесь. Вы сможете подойти прямо к отправлению судна, не отстаивая очередь в кассу. Купленные на сайте билеты достаточно предъявить контролеру на экране смартфона. Можно просто назвать номер брони, который придет в sms.Тем, кто заранее купил обратный билет, не рекомендуется покидать Нижний парк. Такое ограничение не затронет интересов экскурсантов, потому что главные достопримечательности Петергофа находятся внизу. Если выйти из парка, придется снова покупать билет, отстаивая очередь в кассе.Отправляясь погожим осенним днем на метеоре в Петродворец, нужно позаботиться о теплой одежде, ведь путь будет идти по воде, а в акватории Финского залива всегда на несколько градусов холоднее, чем в городе. Судно на подводных крыльях быстро мчится, и, несмотря на комфортный микроклимат в салоне, теплые вещи не помешают, особенно если с вами на экскурсию отправились дети. Куртка, запасной свитер и даже зонтик пригодятся и во время прогулки в парке, ведь осенью питерская погода славится непредсказуемостью. Отправиться осенью в Петергоф можно и сухопутным путем: на личном автомобиле, экскурсионном или рейсовом автобусе, маршрутке. Дорога по суше занимает больше времени и не столь комфортна. Придется пересаживаться с одного транспорта на другой, выстаивать в очередях. Возможны пробки. Поэтому опытные путешественники рекомендуют ехать по заливу туда и обратно, взяв заранее билеты на метеор из Петергофа.