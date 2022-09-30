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2 часа назад

Около 50 автобусных туристов из Перми, направлявшихся в Турцию, застряли на границе с Грузией

runews24.ru

Пермские туристы, купившие автобусный тур до турецкой Аланьи, оказались в многокилометровой пробке на границе с Грузией, сообщает «АиФ-Прикамье».

Около 50 автобусных туристов из Перми, направлявшихся в Турцию, застряли на границе с Грузией
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам одной из туристок, свой путь они начали 27 сентября и уже 1 октября должны были заселиться в отель на Анталийском побережье, но пока не пересекли даже границу с Грузией.

Сейчас около 50 пермяков круглосуточно живут в туристическом автобусе, и за 17 часов в пробке он продвинулся всего несколько километров. К счастью, волонтеры раздают застрявшим воду и печенье.

Напомним, что большие пробки на границах Грузии и Казахстана образовались после объявления в России частичной мобилизации, когда многие жители стали выезжать в другие страны.

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