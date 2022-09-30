Норвегия может запретить въезд в страну туристов из России

Норвегия усилит контроль на границе с Россией и может в случае необходимости запретить въезд российских туристов в страну. Об этом заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел, передает ТАСС.
Ранее запрет на въезд туристов из России ввели в Финляндии, Польше и прибалтийских государствах. Данную меру объясняют заботами о национальной безопасности.
«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки», — отметила глава минюста Норвегии.
Граница России и Норвегии составляет 198 км. На единственном пропускном пункте «Стурскуг» скоро должны ввести повышенные меры безопасности.