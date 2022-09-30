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28 минут назад

Норвегия может запретить въезд в страну туристов из России

Парламентская газета

Норвегия усилит контроль на границе с Россией и может в случае необходимости запретить въезд российских туристов в страну. Об этом заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел, передает ТАСС.

Норвегия может запретить въезд в страну туристов из России
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее запрет на въезд туристов из России ввели в Финляндии, Польше и прибалтийских государствах. Данную меру объясняют заботами о национальной безопасности.

«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки», — отметила глава минюста Норвегии.

Граница России и Норвегии составляет 198 км. На единственном пропускном пункте «Стурскуг» скоро должны ввести повышенные меры безопасности.

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