Процесс пошел: туристический сбор могут ввести в каждом регионе

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о праве субъектов РФ вводить туристический сбор. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе данных.
Законопроект, в частности, вводит понятие туристического сбора вместо курортного. Инициативой предлагается предоставить всем регионам РФ право «самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер».
При этом сумма сбора не должна будет превышать установленную федеральным законом планку. В документе отмечается, что регионы вправе отказаться от взимания туристического сбора. Согласно законопроекту, средства от сбора будут направлены на развитие туристической инфраструктуры регионов.
Дать регионам право вводить турсбор ранее просил и председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко. С этим предложением он обращался к президенту РФ Владимиру Путину во время Восточного экономического форума. Свою инициативу глава региона базировал на курортном сборе, который сейчас в экспериментальном порядке взимают с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Как известно, там размер взноса, условия, территорию и порядок его оплаты определяют местные власти, однако по закону сумма не может превышать 100 руб. в сутки. Таким образом, гость должен заплатить фиксированный регионом тариф, умноженный на количество дней фактического проживания. Эти деньги поступают в бюджет региона, а в дальнейшем направляются на благоустройство курортной зоны.
В период 2018-2021 гг. за счет тарифа в Алтайском крае было собрано 115,6 млн руб., в Краснодарском – 538,1 млн руб., в Ставропольском – 904,5 млн руб. «Эффект очевидный, например, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета», – отмечал Кожемяко.