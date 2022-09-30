Процесс пошел: туристический сбор могут ввести в каждом регионе

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о праве субъектов РФ вводить туристический сбор. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе данных.

Законопроект, в частности, вводит понятие туристического сбора вместо курортного. Инициативой предлагается предоставить всем регионам РФ право «самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер».

При этом сумма сбора не должна будет превышать установленную федеральным законом планку. В документе отмечается, что регионы вправе отказаться от взимания туристического сбора. Согласно законопроекту, средства от сбора будут направлены на развитие туристической инфраструктуры регионов.

Дать регионам право вводить турсбор ранее просил и председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко. С этим предложением он обращался к президенту РФ Владимиру Путину во время Восточного экономического форума. Свою инициативу глава региона базировал на курортном сборе, который сейчас в экспериментальном порядке взимают с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Как известно, там размер взноса, условия, территорию и порядок его оплаты определяют местные власти, однако по закону сумма не может превышать 100 руб. в сутки. Таким образом, гость должен заплатить фиксированный регионом тариф, умноженный на количество дней фактического проживания. Эти деньги поступают в бюджет региона, а в дальнейшем направляются на благоустройство курортной зоны.